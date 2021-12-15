Пламя на месте порыва газопровода в Ставропольском крае достигла 1,5 м

Пламя на месте порыва газопровода в Ставропольском крае достигла 1,5 м

2021-12-15 10:05:05

2021-12-15 10:05:05

2021-12-15 10:05:05

2021-12-15 10:05:05

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