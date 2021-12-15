Ракетный эсминец ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное

Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) начал переход из Черного моря в Средиземное. Об этом 15 декабря сообщил американский Шестой флот в Twitter.

«Ракетный эсминец... Arleigh Burke (DDG 51) 15 декабря начал свой запланированный переход в южном направлении из Черного в Средиземное море после проведения морских операций совместно с союзниками по НАТО и партнерами», — говорится в сообщении.

Ранее, 29 ноября, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко выразил мнение, что ситуация в Черном море искусственно нагнетается Североатлантическим альянсом. Он также отметил, что ситуация в регионе тревожит Москву.

25 ноября в Минобороны РФ начали слежение за ракетным эсминцем Arleigh Burke, вошедшим в акваторию Черного моря. В американском Шестом флоте отметили, что союзники и партнеры НАТО действуют в регионе, чтобы обеспечить безопасную, стабильную и надежную морскую среду, а также укрепить партнерский потенциал.

Ранее, 21 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

13 ноября российский лидер Владимир Путин заявил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. Он рассказал, что у Минобороны РФ было предложение тоже провести свои незапланированные учения, однако Путин счел это нецелесообразным.

30 октября штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа Arleigh Burke USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.