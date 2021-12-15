Прямой эфир
Мир
Ракетный эсминец ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное
Армия
Российский фрегат поразил цель ракетой новейшего комплекса «Ответ» в Японском море
Мир
Помощник госсекретаря США прибыла в МИД России
Мир
Первую часть ЖД между РФ и КНР через Монголию запустят летом 2022 года
Мир
Заход французского фрегата в Черное море назвали маркетинговой уловкой
Мир
Палата представителей США одобрила увеличение предела госдолга до $31,4 трлн
Мир
NI назвал современную военную технику РФ гарантом ненападения со стороны Запада
Общество
Онкологи останутся в поликлиниках на время создания центров онкопомощи
Мир
Монголия не будет использовать сотрудничество с НАТО против России
Общество
Владельца шахты «Листвяжная» задержали

Ракетный эсминец ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) начал переход из Черного моря в Средиземное. Об этом 15 декабря сообщил американский Шестой флот в Twitter.

Проходной маневр: почему внеплановые учения НАТО особо не впечатлили
Военные эксперты назвали их «беззубыми», но предупредили, что спокойствия в Черном море ожидать не стоит

«Ракетный эсминец... Arleigh Burke (DDG 51) 15 декабря начал свой запланированный переход в южном направлении из Черного в Средиземное море после проведения морских операций совместно с союзниками по НАТО и партнерами», — говорится в сообщении.

Ранее, 29 ноября, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко выразил мнение, что ситуация в Черном море искусственно нагнетается Североатлантическим альянсом. Он также отметил, что ситуация в регионе тревожит Москву.

25 ноября в Минобороны РФ начали слежение за ракетным эсминцем Arleigh Burke, вошедшим в акваторию Черного моря. В американском Шестом флоте отметили, что союзники и партнеры НАТО действуют в регионе, чтобы обеспечить безопасную, стабильную и надежную морскую среду, а также укрепить партнерский потенциал.

Ранее, 21 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

13 ноября российский лидер Владимир Путин заявил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. Он рассказал, что у Минобороны РФ было предложение тоже провести свои незапланированные учения, однако Путин счел это нецелесообразным.

30 октября штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа Arleigh Burke USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021