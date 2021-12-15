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Владельца шахты «Листвяжная» задержали

СК: задержаны совладелец шахты «Листвяжная» в Кузбассе Михаил Федяев и еще 3 фигуранта

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По делу о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области задержаны еще четыре человека. Об этом 15 декабря сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

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«Среди них: основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев; генеральный директор указанного юридического лица Геннадий Алексеев; технический директор общества Антон Якутов; главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов», — говорится в сообщении СК.

В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в «нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 217 УК) и «злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК).

«В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Петренко.

Накануне, 14 декабря, председатель СК РФ Александр Бастрыкин указал на необходимость установить роль собственников шахты «Листвяжная» в случившейся трагедии.

В рамках уголовного дела уже были задержаны директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименко, а также главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

Петренко, в свою очередь, рассказала, что ни один из обвиняемых по делу о ЧП не признал вину.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что причиной аварии на шахте стало отсутствие контроля руководства. СК и Генпрокуратура проведут расследование всех обстоятельств аварии на шахте, избегая при этом огульных обвинений, добавил глава государства.

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