Мемориал героям-летчикам откроют в Брянске в 2022 году

В Брянске завершается создание мемориала «Героям-летчикам земли Брянской». Торжественное открытие комплекса состоится в 2022 году.

Мемориал расположен в сквере имени П.М. Камозина в Бежицком районе. Подрядчик начал монтаж центральной стелы, которая символизирует взлетную полосу. На вершине будет установлена фигура истребителя времен Великой Отечественной войны, пишет NASHBRYANSK.RU. Кроме того, на стеле будет закреплена гранитная плита памяти.

Финансирование на изготовление стелы было выделено в рамках программы «Инициативное бюджетирование». Всего потребовалось 1,8 млн рублей.

Предполагается, что монтаж мемориала будет завершен до конца декабря.