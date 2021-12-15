В Петербурге впервые с начала пандемии подешевело жилье

Впервые с начала пандемии в Петербурге зафиксировали снижение цен на строящееся жилье: средняя стоимость квадратного метра уменьшилась с 182,6 тыс. до 180,6 тыс. рублей. Об этом пишет 15 декабря газета «Деловой Петербург», опираясь на данные DataFlat.ru.

Снизилась также и средняя стоимость квартиры, в октябре она составляла 7,62 млн рублей, а в ноябре уже достигла 7,54 млн.

Однако опрошенные изданием аналитики полагают, что речь идет скорее о случайной погрешности, чем о намечающейся тенденции.

«Один процент падения на новостройки — это фактически погрешность. Тенденция пока не прослеживается, хотя понятно, что с лета цены не растут. Ценник встал, расти особо некуда», — сказал руководитель проекта LifeDeluxe.ru Сергей Бобашев.

Коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов также предположил в беседе с ДП, что корректировка цен произошла из-за внутренних колебаний рынка.

«Вероятнее всего, в продажу были выведены объемы в новых проектах, цена которых на старте ниже», — допустил он.

Другой собеседник газеты, исполнительный директор группы «Аквилон» Андрей Вересов, посчитал причиной снижения внешние факторы.

«Рост цен, который наблюдался, был обеспечен дешевой ипотекой и очередной волной переживаний на фоне падения рубля. Были рекордные показатели по ипотеке, но сейчас наступает некоторое затишье», — отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Цены с потолка: жилье в Петербурге подешевело впервые с начала пандемии».