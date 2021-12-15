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Президент Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте в канун Нового года

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Введение перед новогодними праздниками QR-кодов на транспорте создаст много проблем для людей. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Под Новый год вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей», — сказал глава государства на совещании с правительством.

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Законопроект о транспортных QR-кодах предполагал, что они будут нужны для поездок на поездах и в самолетах. Планировалось, что закон будет действовать до 1 июня 2022 года, дополняет «Газета.RU».

13 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте. По его словам, это стало результатом «диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

Вместе с тем вице-спикер ГД Петр Толстой отметил, что законопроект о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах нельзя принимать в спешке, поэтому работа над ним продолжается. По его словам, «вопросов по-прежнему много».

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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