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Летчики сняли зарождение торнадо в Кентукки

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Американские пилоты засняли момент зарождения смертоносного торнадо в штате Кентукки. Видео со стихией в среду, 15 декабря, публикует РЕН ТВ.

Торнадо засняли с высоты 13 км над землей. На кадрах видна воронка смерча, освещаемая яркими молниями.

11 декабря над Кентукки прошел торнадо, который губернатор Энди Бешир назвал сильнейшим в истории штата.

По предварительной информации, в результате происшествия в штате погибли по меньшей мере 100 человек. В Белом доме сообщили о действии режима чрезвычайной ситуации. 12 декабря президент США Джо Байден распорядился предоставить дополнительную федеральную помощь властям Кентукки из-за торнадо, признав произошедшее в штате крупным стихийным бедствием.

В тот же день президент России Владимир Путин направил Байдену телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей из-за торнадо.

13 декабря министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил о вероятности того, что работы спасательных служб в Кентукки по ликвидации последствий стихии, а также по спасению людей могут занять несколько недель и даже месяцев.

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