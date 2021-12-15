Семь человек погибли в результате ДТП в Калмыкии

В Республике Калмыкия 14 декабря произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями, в результате чего семь человек погибли, еще один пострадал.

По данным «Известий», авария произошла в Яшкульском районе на 272 км федеральной автодороги Р216. Согласно предварительной информации, пострадали еще три человека.

На данный момент выясняются подробности ДТП.

Ранее, 24 октября, авария с летальным исходом произошла в Калмыкии, на 245-м км автодороги Р-216 Астрахань–Элиста–Ставрополь. Столкнулись грузовик «КамАЗ» и пассажирский автобус «Неоплан», следовавший по маршруту Махачкала–Санкт-Петербург. Погибли пять жителей Дагестана, в том числе ребенок.

По факту ДТП МВД назначило проверку.