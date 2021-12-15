Нарышкин заявил о заинтересованности в равноправном сотрудничестве с ЦРУ

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал 15 декабря, что в ходе недавней встречи в Москве с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом отметил заинтересованность СВР в сотрудничестве с американским ведомством.

«Сегодня мне известны лишь несколько спецслужб, которые откровенно декларировали свое нежелание общаться с нами. Со всеми значимыми разведками мира мы постоянно сотрудничаем. К нашим партнерам относится и ЦРУ США, с которым сохраняются взаимодействие по вопросам борьбы с международным терроризмом и обмен мнениями по актуальным проблемам современности», — сказал он в интервью газете «Аргументы и Факты» в преддверии 101-й годовщины создания СВР 20 декабря.

Нарышкин добавил, что в ходе встречи Бернсом отметил заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества на основе общепринятых принципов. К этим принципам можно отнести, в частности, равноправие, конфиденциальность и соблюдение негласных этических норм, принятых в мировом разведсообществе.

По словам главы СВР, он испытывает уважение ко всем профессионалам разведслужбам, стремящимся сделать планету более безопасной и не ставящим целью нанесение ущерба России.

Кроме того, Нарышкин рассказал, что СВР наиболее тесно сотрудничает с разведывательными структурами стран СНГ и ШОС. В этом кругу, подчеркнул он, вырабатываются общие оценки террористических угроз и подходы к разрешению региональных конфликтов, подобных афганскому. Вместе с тем особую ценность представляет сотрудничество с разведслужбами Китая и Индии, в том числе в формате трехсторонних встреч их руководителей, пояснил Нарышкин.

Помимо прочего, глава СВР отметил, что служба из-за обострения геополитической обстановки нацелена на более важные операции, чем «сведение счетов» с предателями и перебежчиками. Он также добавил, что биографии предателей однообразны и непримечательны и не позволяют делать выводы о методах работы современной разведки.

Бернс был в Москве 2–3 ноября вместе с высокопоставленной американской делегацией. 2 ноября он принял участие во встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором СВР Сергеем Нарышкиным.

Ранее, 30 июля, Нарышкин назвал ЦРУ партнерской службой. Глава СВР добавил, что Москва и Вашингтон традиционно обмениваются оперативной, разведывательной информацией по целому кругу вопросов, касающихся общей глобальной темы борьбы с международным терроризмом.