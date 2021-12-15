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СК: по делу о гибели горняков на «Листвяжной» задержаны четверо, им предъявлены обвинения

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Собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев, а также трое топ-менеджеров холдинга «СДС-Уголь» задержаны по делу о гибели горняков. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила официальный представитель следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

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Помимо собственника задержали генерального директора АО ХК «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора общества Антона Якутова и главного инженера ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолия Лобанова.

В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия»), уточняет «Газета.Ru».

Петренко заявила, что следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

В рамках уголовного дела уже были задержаны директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименко, а также главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

Как сообщила официальный представитель СК, ни один из обвиняемых не признал вину.

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