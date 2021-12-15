В ФРГ оправдали расширение НАТО правом стран на самоопределение

Требования России о нерасширении НАТО на восток нарушают права стран на самоопределение. Такое мнение во вторник, 14 декабря, выразил источник «РИА Новости» в ведомстве канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Ряд требований, с которыми выступили представители России в последние дни, прямо противоречат праву на самоопределение каждого государства, которое решает, каким путем оно хочет идти в политике безопасности. Многое там, конечно, нельзя обсуждать», — заявил он.

Однако источник отметил, что в Берлине считают возможным и готовы обсуждать с Россией структуру безопасности и «как посредством диалога внести вклад в то, чтобы она развивалась позитивно».

«Для нас, как членов НАТО, сложно понять, что НАТО оценивается как угроза, но, как было сказано, мы готовы вступить в диалог, но не можем это делать через голову суверенных государств», — заключил он.

Днем ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия в ближайшее время передаст «на бумаге» США и другим странам НАТО свои наработки по гарантиям безопасности в Европе.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявлял о необходимости четких юридических гарантий со стороны государств НАТО, прежде всего со стороны Соединенных Штатов, о неразмещении вблизи границ РФ ударных вооружений и в целом о неразмещении инфраструктуры НАТО вблизи России.

10 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил «Известиям», что свобода во вступлении в союзы не может быть абсолютной. Он пояснил, что недопустимо укреплять собственную безопасность за счет безопасности другого, а расширение НАТО давно вступило в противоречие именно с этим обязательством.

Также стало известно, что Байден в ответ на обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток пообещал Путину обсудить эту тему с коллегами по альянсу. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, обеспокоенность Москвы расширением НАТО на восток и вопросами, касающимися предоставления необходимых гарантий безопасности, будет обсуждаться в группе по стратегической стабильности.

8 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО начинает подминать Украину под себя, и подчеркнул, что для Москвы такие действия являются «красной линией». Пресс-секретарь президента заявил, что Россия никому не угрожает, а лишь принимает меры против угрозы, которая распространяется в сторону ее границ.

Ранее, 18 ноября, президент РФ Владимир Путин обвинил НАТО в разрушении механизма диалога. По его словам, альянс проявляет по отношению к РФ подчеркнуто конфронтационный настрой, «настырно» приближает свою военную инфраструктуру к российским границам.