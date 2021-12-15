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В России за сутки выявили 28 363 случая COVID-19

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За минувшие сутки в России зарегистрировано 28 363 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (2459), Санкт-Петербурге (2055) и Московской области (1739).

Число летальных исходов на фоне инфекции за последние сутки составило 1142, выздоровели 35 633 человек.

Всего в России с начала пандемии выявлено 10 103 160 случаев COVID-19, скончался 292 891 человек, полностью вылечились 8 839 633 пациента.

Днем ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 11 регионах России зафиксирован рост госпитализаций с COVID-19. Наибольший рост — свыше 15% — показали два региона России. Так, в Ингушетии рост составил более 35%, на Сахалине — 25%.

Также она указала на то, что «Омикрон»-штамм коронавируса найден уже в 74 странах мира, Россия своевременно приняла меры по его нераспространению.

13 декабря глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом в России стабилизировалась и начала постепенно снижаться. В данный момент более 800 тыс. человек в РФ проходят лечение от СOVID-19.

В тот же день вице-премьер Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ вырос до 55,8%. Также она отметила, что в России полностью вакцинированы от коронавируса 68,8 млн граждан, одну дозу вакцины получили 75,5 млн человек.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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