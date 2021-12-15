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Группу националистов задержали в Омске

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Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело об организации экстремистского сообщества, пропагандирующего идеи национализма в Омске. Об этом сообщили на сайте УМВД РФ по Омской области в среду, 15 декабря.

По данным следствия, двое молодых людей 19 лет познакомились в Сети. Узнав, что оба разделяют экстремистские взгляды, они основали сообщество «Норд», в которое вступили люди со схожими взглядами.

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«Организаторы и участники сообщества — не менее 17 человек — в сети интернет возбуждали ненависть и вражду к другим социальным группам, активно высказывали негативные оценки в адрес людей, придерживающихся иных идеологических взглядов, призывали к применению в отношении них насилия, оправдывали фашизм», — сообщили в ведомстве.

Следователи также установили, что подозреваемыми был избит случайный прохожий.

В ходе следствия у участников сообщества были изъяты: предметы со свастикой, кастеты, бейсбольная бита, складные ножи, газовый перцовый баллончик и газовый пистолет. Задержанные собирались использовать всё это в качестве оружия при нападениях на людей.

Расследование уголовного дела продолжается.

13 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что служба задержала в 37 российских регионах 106 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.», двое из них подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения. В числе задержанных сторонников «М.К.У.» установлены трое администраторов интернет-сообществ организации, пропагандировавших экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции.

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