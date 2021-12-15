Названа причина унесшего жизни четырех человек пожара в Приамурье

Пожар в частном деревянном доме в Амурской области, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей, по предварительной информации, случился из-за неисправной проводки. Об этом 15 декабря сообщили в региональной прокуратуре.

«Предполагаемая причина возгорания — неисправность электропроводки», — указали в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что в результате возгорания погибли женщина 1992-го года рождения, ее гражданский муж 1979-го года рождения и двое детей женщины — дочь 11 лет и годовалый сын. 11-летний брат погибшей женщины остался жив. Его госпитализировали.

Также в ведомстве добавили, что семья являлась благополучной, на профилактических учетах в специализированных органах не состояла.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Прокуратура признала возбуждение дела законным.

Ранее в среду в Кировском районе Новосибирска произошел пожар в многоэтажном доме. Причиной возгорания предварительно названо пролитое на плиту масло. Отмечается, что это произошло, когда девочка готовила завтрак. Огонь быстро перекинулся на натяжной потолок. Информации о пострадавших не поступало. Спасатели эвакуировали из подъезда 49 человек.