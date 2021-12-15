В Новосибирске из-за пожара в жилом доме эвакуировали 49 человек

В Кировском районе Новосибирска произошел пожар в многоэтажном доме. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила группа «ВКонтакте» «АСТ-54».

Причиной возгорания предварительно названо пролитое на плиту масло. Отмечается, что это произошло, когда девочка готовила завтрак. Огонь быстро перекинулся на натяжной потолок.

Информации о пострадавших нет. Спасатели эвакуировали из подъезда 49 человек.

Ранее в этот день из-за пожара в частном деревянном доме в Амурской области погибли четыре человека, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.