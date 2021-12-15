Заход французского фрегата в Черное море назвали маркетинговой уловкой

Военный обозреватель газеты «Известия» Антон Лавров рассматривает заход французского ракетного фрегата FS Auvergne в Черное море как маркетинговую уловку. Такое мнение он высказал в своей колонке в среду, 15 декабря.

По его словам, власти Украины давно «прощупывают почву на Западе», чтобы приобрести современные самолеты для обновления сильно устаревших ВВС страны. Однако, уточнил журналист, поскольку Киеву не хватает денег на покупку боевых машин США, он начал смотреть в сторону французских истребителей Rafale.

Auvergne прошел в Черное море 14 декабря. Российское военное ведомство уже заявило, что Черноморский флот взял его под контроль.

Как пояснил «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе, деятельностью кораблей НАТО в Черном море руководит США, однако Великобритания и Франция параллельно ведут свою игру. Президент Франции Эммануэль Макрон накануне выборов хочет показать величие страны и тем самым набрать себе дополнительные очки. Великобритания демонстрирует, что она якобы «остается владычицей морей».