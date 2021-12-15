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Главу холдинга, владеющего шахтой «Листвяжная», задержали после гибели 51 человека

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Президент холдинга «СДС Уголь» — компании, которой принадлежит кемеровская шахта «Листвяжная» — Михаил Федяев и еще несколько человек были задержаны. Об это стало известно в среду, 15 декабря.

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По нашим данным, в настоящее время Федяев пребывает в следственном изоляторе. Он был задержан ночью по делу о халатности, и вместе с ним — генеральный директор «СДС Уголь» Геннадий Алексеев.

По предварительным сведениям, в числе нескольких задержанных человек — Антон Якутов, технический директор компании-владельца «Листвяжной».

Авария на кемеровской шахте произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всего обвинения предъявлены пятерым людям: в частности, бывшего директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименко обвиняют в рамках уголовного дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

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