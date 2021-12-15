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Президент Франции Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией

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Потоки мигрантов, которые были замечены на польско-белорусской границе, сократились. Таким заявлением поделился президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

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«Что касается ситуации в Белоруссии и инструментализации миграционных потоков, президент республики с удовлетворением отметил, что меры, принятые Европейским Союзом, и работа, проводимая с международными организациями, позволили сократить организованные потоки и оказать помощь людям, заблокированным на границе», — говорится в тексте сообщения, распространенного Елисейским дворцом по итогу переговоров президентов.

Макрон обратился к Путину с призывом продолжать действия, направленные на сглаживание миграционного кризиса, при содействии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной Организации по миграции. Со своей стороны глава Франции выразил готовность действовать аналогичным путем.

Помимо миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, лидеры стран затронули такие остро-актуальные темы, как Украина и выполнение Киевом Минских соглашений, а также диалог Москвы с Североатлантическим альянсом и Соединенными Штатами, дополняет «Газета.Ru».

По итогам переговоров Путин и Макрон условились провести еще один разговоров до конца 2021 года, пишет «РИА Новости».

Ранее, 14 декабря, источник в офисе канцлера ФРГ сообщил, что ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши вызывает озабоченность. Он добавил, что целью проведения саммита Евросоюза в четверг станет оказание давления на Белоруссию и выражение солидарности с Литвой, Латвией и Польшей.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали власти Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Согласно приведенному перечню, новые меры затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

4 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции против республики являются нелегитимными и носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь белорусов.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и сопредельных с ней государств обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

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