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Глава Забайкалья рассказал о коронавирусной ситуации в регионе

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил о готовности идти на решительные меры для борьбы с коронавирусом в регионе. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями» в среду, 15 декабря.

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«Ситуация очень тревожная. Для такого сложного края с таким важным местоположением и с такими вызовами. Я об этом сказал: «Вырабатывайте любые меры и решения, согласовывайте их с федеральными коллегами». Лично я готов на самые решительные меры идти: проходить все дома, ко всем индивидуально обращаться, подходить с этими списками, если надо, пожалуйста, давайте целиком обрабатывать кварталы за кварталом, чтобы обработать всех», — сообщил глава региона.

По его словам, всего в регионе от коронавируса скончались почти 2 тыс. человек. При этом в год на поднятие рождаемости и увеличение численности населения тратится 7 млрд руб.

«И при этом мы позволяем себе на этой территории лишиться людей, и тут еще, может быть, предновогодние хлопоты накладывается, прямо на глазах снижаются темпы вакцинации», — пожаловался Осипов.

Губернатор добавил, что в регионе вакцинировали 400 тыс. человек: почти 100% от целевого значения.

«При этом уже действие вакцинации закончилось у 147 тыс., ревакцинировалось только 90 тыс. Мы мало того, что не приближаемся к заветной точке коллективного иммунитета, мы еще двинемся в обратную сторону», — добавил Осипов.

В регионе продолжат работать ограничительные меры. Так, для посещения некоторых объектов понадобится сертификат о вакцинации или справка переболевшего. Также проводятся обходы по домам и проверки предприятий с целью убедить людей привиться.

«Нас беспокоит и тревожат люди, которым 60 лет и больше. Их вакцинировано 56%, и мы не понимаем, как их привить», — посетовал Осипов.

Забайкалье почти все летние месяцы числилось в списке 20-ти самых «горячих» регионов, а также являлось одним из лидеров вакцинации, и сейчас вакцинация в регионе «находится на зыбком пике».

«Если дальше каким-то образом будем увеличивать долю вакцинированных и приобретающих иммунитет, либо пойдем в обратную сторону. Либо мы пойдем до конца этого года еще вакцинироваться. Если будет меньше 35-40 тыс., у нас начнет снижаться коллективный иммунитет. При том что мы по-прежнему в двадцатке болеющих регионов по удельному показателю», — заключил глава края.

14 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 11 регионах России зафиксирован рост находящихся под наблюдением медиков пациентов с COVID-19. По ее словам, наибольший рост — свыше 15% — показали два региона России. Так, в Ингушетии рост составил более 35%, на Сахалине — 25%.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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