В КНДР скончался брат основателя страны Ким Ир Сена

На 102 году жизни в КНДР скончался младший брат основателя и первого президента страны Ким Ир Сена Ким Ён Чжу. Об этом в среду, 15 ноября, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.

Отмечается, что нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил накануне венки и выразил соболезнования. В то же время никаких подробностей о смерти, в том числе и ее дата не приводятся.

«Ким Ён Чжу самоотверженно боролся за реализацию линии и политики партии и внес вклад в ускорение социалистического строительства и развитие государственной социальной системы в корейского образца, работая на важных постах партии и государства в течение многих лет», — цитирует агентство сообщение ЦТАК .

Ким Ён Чжу родился в 1920 году и после прихода своего брата Ким Ир Сена к власти в 1948 году занимал ряд руководящих постов. В частности, он возглавлял влиятельный Организационный отдел Трудовой партии Кореи. Однако в 1973 году его на этой должности сменил Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена и на какое-то время Ким Ён Чжу ушел из политики. Однако в 1993 году он вернулся к активной политической деятельности, став членом Политбюро, а с 1998 года занимал церемониальную должность почетного заместителя председателя Постоянного комитета Верховного народного собрания (парламента).