Россия «исторически» имеет все основания опасаться вторжения с Запада, и она прекрасно подготовлена к подобному развитию событий. Такое мнение озвучил американский эксперт Питер Сучиу во вторник, 14 декабря.

Он указал для примера на события последних столетий, когда Россия неоднократно подвергалась вторжению различных держав, включая Польшу, Швецию, Францию и Германию.

В своем материале для The National Interest Сучиу затронул тему усиления защиты на западном направлении для обеспечения безопасности России. Журналист обратил внимание на слова министра обороны России Сергея Шойгу, который пояснил, что это стратегическое направление находится под наибольшей угрозой.

Эксперт напомнил, что Соединенные Штаты уже отличились агрессией в отношении РФ: в 1918 году во время гражданской войны в Россию были отправлены американские войска.

По его оценке, Россия стала уязвима после завершения холодной войны и распада Советского Союза, а некоторые ранее подконтрольные СССР страны, такие как Польша и Чехия, и вовсе стали теперь членами НАТО.

«Неудивительно, что российский медведь точит свои когти, модернизируя свой военно-морской флот и проводя регулярные военные учения», — пришел к выводу эксперт и заговорил о военных новинках России, таких как танк «Армата».

Питер Сучиу видит в этой и подобной российской военной технике сдерживающий фактор, гарантирующий, что России не грозит новое вторжение с Запада в ближайшее время.

4 октября журналист Дэвид Пайн заявил, что США вполне обоснованно боятся рисков, связанных с потенциальным ядерным столкновением с Россией или Китаем. По его мнению, стратегическая ошибка американской стороны — расширение Североатлантического альянса в 1990-е годы в сторону Восточной Европы, а затем и на бывшие страны СССР. В результате США теперь вынуждены не реализовывать политику, направленную на ослабление союза России и Китая, а заниматься защитой других стран.