Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Амурской области
Из-за пожара в частном деревянном доме в Амурской области погибли четыре человека. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.
По информации ведомства, в городе Шимановске пожарные в ходе тушения обнаружили тела четырех человек, в том числе годовалого мальчика и 11-летней девочки.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Причины пожара выясняются.
12 декабря в селе Северном в Оренбургской области на пульт спасателей поступил вызов по отравлению людей угарным газом. Всего пострадали пять человек, в том числе трое детей.