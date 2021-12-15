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РФ назвала опасными попытки представить СВПД устаревшим

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Россия считает опасными и безответственными попытки представить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) устаревшим. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский во вторник, 14 декабря.

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«Считаем опасными и безответственными заявления о том, что СВПД якобы устарел, что его надо обновить, расширить и так далее. Сделка содержит тщательно выверенный баланс интересов и должна осуществляться в том виде, в котором она была одобрена Советом Безопасности ООН в 2015 году, без изъятий и дополнений», — сказал дипломат на заседании Совбеза ООН, онлайн-трансляция которого велась на сайте Организации.

По словам Полянского, «альтернативы СВПД на данный момент не существует».

Он также отметил, что первопричиной проблем на переговорах по вопросу полного возвращения к СВПД являются действия Вашингтона, а не Тегерана.

«Давайте будем объективны и не будем забывать, что первопричина всех нынешних проблем — именно в линии США, а не в Иране», — заявил зампостпреда РФ.

Он выразил сожаление, что «американская сторона продолжает политику максимального давления на Иран», и добавил, что слова Соединенных Штатов о возвращении к выполнению СВПД «нужно подтвердить делами».

На том же совещании американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы снять санкции с Ирана в рамках СВПД, что принесет Тегерану экономическую выгоду. По ее словам, президент США Джо Байден «четко дал понять», что готов вернуться к соблюдению условий сделки до тех пор, «пока Иран будет вести себя так же».

29 ноября США заявили о нацеленности на возвращение к соблюдению СВПД с Ираном. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон по-прежнему считает своей целью достижение договоренностей о взаимном возвращении к полному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

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