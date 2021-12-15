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Макрон в беседе с Путиным отметил сокращение числа мигрантов на границе с РБ

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Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным констатировал сокращение миграционных потоков на белорусско-польской границе. Об этом в среду, 15 декабря, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

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«Что касается ситуации в Белоруссии и инструментализации миграционных потоков, президент республики с удовлетворением отметил, что меры, принятые Европейским Союзом, и работа, проводимая с международными организациями, позволили сократить организованные потоки и оказать помощь людям, заблокированным на границе», — говорится в заявлении

Кроме того, отмечается, что Макрон призвал Путина продолжать действия в этом направлении совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организацией по миграции.

Французский лидер также выразил готовность к решительным действиям, «чтобы в Белоруссии соблюдались основные права».

В заключение президенты двух стан договорились провести до конца этого года новый разговор и обсудить ранее затронутые вопросы.

Ранее, 14 декабря, источник в офисе канцлера ФРГ сообщил, что ситуация с беженцами на границе Белоруссии и Польши вызывает озабоченность. Он добавил, что целью проведения саммита Евросоюза в четверг станет оказание давления на Белоруссию и выражение солидарности с Литвой, Латвией и Польшей.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали власти Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Согласно приведенному перечню, новые меры затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

4 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции против республики являются нелегитимными и носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь белорусов.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и сопредельных с ней государств обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

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