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Синоптики рассказали о погоде в Москве 15 декабря

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Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до 1 градуса мороза ожидают жителей столицы в среду, 15 декабря. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве синоптики прогнозируют от 1 до 3 градусов ниже нуля, ночью — похолодание до 4 градусов мороза.

На территории Московской области ожидается от -5 до 0 градусов днем и до 6 градусов ниже нуля ночью.

Прогнозируется ветер юго-западного направления со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Накануне, 14 декабря, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил: столицу накрыл самый сильный за последние 28 лет снегопад. Так, количество выпавших осадков за сутки составило 20% месячной нормы.

Центр организации дорожного движения призвал москвичей отказаться от поездок на машине на фоне сильного снегопада. Там отметили, что в городе в сложных погодных условиях будет работать общественный транспорт.

Тишковец пояснил: погодная аномалия стала следствием активного волнового атмосферного фронта и его влияния на столичный регион.

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