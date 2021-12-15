Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте под Новый год

Введение на транспорте ограничений с использованием QR-кодов перед Новым годом создаст много проблем гражданам. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во вторник, 14 декабря.

«Под Новый год вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей»,— сказал президент на совещании с правительством.

Как сообщает «Газета.Ru», законопроект о транспортных QR-кодах предполагал, что они будут нужны для поездок на поездах и самолетах. Планировалось, что закон будет действовать до 1 июня 2022 года.

13 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте. По его словам, это стало результатом «диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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