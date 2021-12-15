Президент Путин вошел в список самых почитаемых мужчин 2021 года по рейтингу YouGov

Президент России Владимир Путин вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин мира в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные компанией YouGov во вторник, 14 декабря.

Российский лидер в этом году поднялся на три позиции и занял в итоге девятую строчку.

Возглавили рейтинг самых почитаемых мужчин и женщин, как и в прошлом году, бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама и его жена Мишель соответственно.

Еще в топ-10 вошли основатель Microsoft Билл Гейтс, председатель КНР Си Цзиньпин, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, актер Джеки Чан, а также исполнительный директор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск. Бывший и нынешний президенты США Дональд Трамп и Джо Байден заняли 13-ю и 20-ю позиции соответственно, говорится на сайте компании.

Самыми почитаемыми женщинами назвали также актрису и посла доброй воли ООН Анджелину Джоли, королеву Великобритании Елизавету II, телеведущую Опру Уинфри, актрис Скарлетт Йоханссон, Эмму Уотсон, Приянку Чопру, певицу Тейлор Свифт и бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.

В компании отметили, что первые три строчки в обоих списках остались без изменений с прошлого года.

Как сообщает «Газета.Ru», опрос проводили с весны текущего года. В нем приняли участие более 42 тыс. человек из 38 стран.

В 2019 году Путин оказался на десятой строке этого рейтинга. Он на четыре позиции обогнал занимавшего тогда должность президента США Дональда Трампа.

В 2018 году Путин возглавил список самых влиятельных россиян, составленный журналом Forbes. Как писало издание, это произошло автоматически, потому что он занял второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира.