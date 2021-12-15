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Президенты Монголии и РФ обсудят пограничные КПП и сотрудничество в культуре

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Президенты Монголии и РФ 16 декабря подпишут документы по пограничным контрольно-пропускным пунктам, таможенной деятельности, а также подведут итоги развития двусторонних отношений — им в 2021 году исполнилось 100 лет. Об этом в интервью «Известиям» заявила глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг в преддверии визита президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха в Москву.

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«Ожидается, что будет принята совместная декларация по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и РФ, а также подписаны документы по таким направлениям сотрудничества, как пограничные контрольно-пропускные пункты, таможенная деятельность, охрана интеллектуальной собственности и сотрудничество в области культуры», — уточнила министр.

Это будет первый визит Ухгаагийна Хурэлсуха в качестве главы государства в Россию — он занял президентский пост по итогам выборов 9 июня 2021 года. До этого политик неоднократно посещал РФ в качестве премьер-министра Монголии.

Подробнее — в эксклюзивном интервью министра «Известям»:

«В отношениях между Монголией и Россией нет нерешенных вопросов»

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