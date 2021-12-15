Монголия не будет использовать сотрудничество с НАТО против России

Улан-Батор продолжает сотрудничать с НАТО, но это не направлено против России или Китая. Об этом в интервью «Известиям» заявила глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

«Наше сотрудничество с НАТО основано на общих ценностях мира — демократии, верховенства закона и прав человека, безопасности, и это полностью соответствует целям нашей многосторонней политики, которую мы проводим согласно концепции о внешней политике Монголии. Другими словами, хочу подчеркнуть: сотрудничество между Монголией и НАТО не направлено против какого-либо государства», — подчеркнула министр.

Она отметила, что Индивидуальная программа партнерства и сотрудничества Монголии с НАТО была принята в 2012 году. Тогда Монголия стала страной-партнером Североатлантического альянса. Эта программа направлена на «укрепление политического диалога, образования и возможностей участников, проведение миротворческой деятельности и преодоление новых вызовов безопасности», уточнила политик.

Подробнее — в эксклюзивном интервью министра «Известям»:

«В отношениях между Монголией и Россией нет нерешенных вопросов»