Полиция перекрыла улицу у посольства РФ в США из-за подозрительного пакета

Полиция перекрыла улицу у посольства России в Вашингтоне из-за брошенного подозрительного пакета. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщило ТАСС со ссылкой на представителя полиции, находящегося на месте происшествия.

Отмечается, что правоохранители оцепили территорию, чтобы выяснить представляет ли найденный предмет опасность.

«Он был брошен через забор», — уточнил полицейский.

Ранее, 2 декабря, полиция Нью-Йорка задержала человека с оружием у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в США. Отмечается, что правоохранители вели переговоры с вооруженным мужчиной.

Подобный инцидент ранее произошел 22 октября. Тогда полиция Нью-Йорка оцепила участок напротив штаб-квартиры ООН из-за подозрительного предмета. Главный вход штаб-квартиры закрыли, а движение на Первой авеню перекрыли. Подозрение вызвала коробка. Позднее выяснилось, что в ней лежали цветы и парфюмерия.