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Монголия запланировала переговоры между Южной Кореей и КНДР в 2022 году

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Монголия планирует в 2022 году провести переговоры между Южной Кореей и КНДР на площадке Улан-Баторского диалога. Россия также приглашена к участию. Об этом в интервью «Известиям» заявила глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг в преддверии визита президента страны в Москву.

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«Наша страна стремилась оказать поддержку в мирном урегулировании конфликта на Корейском полуострове и в открытии новых возможностей для разрешения вопросов через данный механизм. Эта инициатива соответствует концепции внешней политики Монголии и содействует в продвижении диалога на региональном уровне и, в связи с этим, я поддерживаю работу данного механизма. Мы планируем провести очередную конференцию в следующем году и надеемся, что Россия и другие страны региона примут в ней активное участие», — отметила министр.

Идею о создании механизма «Улан-Баторский диалог» по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии по аналогии с Хельсинкскими соглашениями в марте 2013 года выдвинул действовавший тогда президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж.

Страны региона поддержали инициативу, и с 2014 года в рамках этого механизма на постоянной основе проводились международные конференции. Из-за пандемии коронавируса Монголия не смогла провести «Улан-Баторский диалог» в 2020 и 2021 годах, пояснила министр.

Подробнее — в эксклюзивном интервью министра «Известям»:

«В отношениях между Монголией и Россией нет нерешенных вопросов»

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