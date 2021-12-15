В Шереметьево поступило сообщение о «минировании» более 20 самолетов
В московском аэропорту Шереметьево после сообщения о «минировании» более 20 самолетов усилены меры безопасности. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его информации, на электронную почту воздушной гавани поступило анонимное письмо, в котором говорилось о минировании 21 лайнера. В настоящий момент на месте работают полиция и кинологи.
Аэропорт продолжает работу в штатном режиме, эвакуация не проводится.
Ранее, 19 октября, в аэропорт британского Манчестера поступило сообщение о подозрительном пакете. Была проведена контролируемая эвакуация. Взрывное устройство не было обнаружено.