Белый дом рассказал о консультациях США с ЕС по формату диалога с РФ

Соединенные Штаты консультируются с союзниками и партнерами в Европе по формату диалога с Россией по вопросам безопасности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 14 декабря.

«Мы продолжаем тесные консультации с нашими европейскими союзниками и партнерами, чтобы определить лучший формат для переговоров по безопасности, о которых договорились президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин», — рассказала она на регулярном брифинге для журналистов, запись которого доступна на странице Белого дома в Twitter.

Пресс-секретарь также напомнила о контактах руководителя Госдепа Энтони Блинкена со своими коллегами на полях встречи глав МИД стран «семерки» (G7) в Ливерпуле в прошедшие выходные.

«Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид только что была в Киеве, чтобы встретиться с украинскими лидерами и подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также обсудить дальнейший путь. Сегодня она находится в Москве для встреч с российскими лидерами, чтобы выразить наши опасения относительно наращивания РФ сил вокруг Украины, а также обсудить напрямую с должностными лицами РФ высокого ранга, подчеркнуть нашу приверженность тому, чтобы помочь урегулировать конфликт на Украине», — добавила Псаки.

По поводу переговоров Москвы, Брюсселя, Вашингтона и Киева, представитель Белого дома отметила: это «хороший признак, что дипломатические контакты и дискуссии продолжаются, в том числе с российскими лидерами и должностными лицами, украинскими и нашими европейскими партнерами».

10 декабря Джен Псаки заявила, что США не могут пока точно сказать, каким будет формат переговоров по поставленным Россией вопросам безопасности в Европе. При этом она напомнила, что форматы переговоров по европейской безопасности с Россией существуют уже около 70 лет.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль планирует донести до руководства США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе, власти готовят соответствующий документ.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни проведут переговоры с Россией и союзниками в Евросоюзе по вопросам безопасности в регионе. Отмечалось, что одной из затронутых тем станет разрешение кризиса вокруг Украины.