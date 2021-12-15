Лавров заявил о желании США развивать двухсторонний диалог с РФ

У США есть намерения развивать диалог с Россией, несмотря на наличие серьезных противоречий и различий в позициях по многим вопросам. Такое мнение высказал в интервью египетскому телеканалу TeN министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Текст беседы опубликован во вторник, 14 декабря, на сайте МИД России.

«Необходимо состояние негативного конфронтационного противостояния перевести в диалог. И он у нас с американцами развивается. 7 декабря президент России Владимир Путин говорил с президентом США Джо Байденом более двух часов по видеосвязи. При всех серьезных противоречиях, различиях в подходах, желание такой диалог развивать, по крайней мере у США, присутствует», — заметил он.

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, нынешнюю напряженность в российско-американских отношениях нельзя сравнивать с холодной войной, которая проходила в условиях противостояния двух социально-экономических систем — капитализма и социализма, каждая из которых контролировала огромные территории. Как подчеркнул Лавров, сейчас наблюдается принципиально другая ситуация, больше игроков. В качестве примера глава МИД привел слова нового канцлера Германии Олафа Шольца, который заявил, что сейчас «не две державы будут всё определять, а несколько крупных держав». По словам министра, такое высказывание является по сути признанием многосторонности.

В то же время, указал глава МИД, критики полицентричного мироустройства полагают, что оно может привести к тому, что множество игроков будут «толкаться локтями», а мир станет более хаотичным.

«Наша позиция заключается в том, что многосторонность — это объективная реальность. Задача не в том, чтобы в этой высококонкурентной среде стравливать страны друг с другом, а в том, чтобы вот это «броуновское движение» стараться каким-то образом упорядочить. Ровно на это направлена инициатива президента России о созыве саммита постоянных членов СБ ООН», — отметил Лавров.

Глава российской дипломатии выразил надежду, что настрой Вашингтона на развитие диалога разделят и другие западные члены «пятерки» Совбеза ООН.

7 декабря состоялся онлайн-саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи и длились порядка двух часов. В Кремле заявили, что саммит носил откровенный и деловой характер. В ходе разговора обсуждались ситуация на Украине, расширение НАТО на восток, Афганистан, иранская ядерная программа, кибербезопасность и вопрос двусторонних отношений.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, лидеры РФ и США в ходе переговоров общались конкретно и не допускали разночтений, даже несмотря на дружественный характер бесед.