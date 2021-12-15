Дептранс Москвы: со 2 января на рубль вырастет стоимость проезда в транспорте

Стоимость проезда в общественном транспорте в Москве со 2 января увеличится на 1 рубль. Об этом сообщил департамент транспорта столицы во вторник, 14 декабря.

Так, разовая поездка по билету «Единый» подорожает с 60 до 61 рубля. Стоимость билета на две поездки, соответственно, составит 122 рубля.

«Цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек») изменится на четыре рубля», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

У билетов на 30 и 90 дней цена также поменяется: по ним стоимость одной поездки в среднем возрастет чуть больше, чем на 1 рубль. При этом обладатели карты «Тройка» в течение 90 минут с первой оплаты смогут совершить бесплатную пересадку на одном маршруте наземного транспорта, сообщает «Газета.Ru».

7 декабря президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии запуска новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Пассажирское движение было открыто на участке от «Мневников» до «Каховской». Президент подчеркнул, что новые станции БКЛ заметно улучшат транспортную доступность ряда районов на западе и юге Москвы.