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Мэр Москвы Собянин: срок действия QR-кодов после ПЦР-теста сократят до двух дней

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Власти Москвы сократили срок действия QR-кодов по результатам ПЦР-тестов до двух дней. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 14 декабря.

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Такое решение властей, по его словам, связано с распространением «Омикрон»-штамма коронавируса.

Что касается цифровых сертификатов, которые выдают после вакцинации, то их можно использовать в течение года, то есть правила пользования остались прежними. Также действие QR-кодов для переболевших COVID-19 с 20 декабря продлевается с шести месяцев до года.

«Новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев», — уточнил мэр у себя на сайте.

По прошествии срока полугодовые цифровые документы автоматически будут переоформляться на новые.

«Если срок действия шестимесячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления», — пояснил Собянин.

По словам градоначальника, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве стабильная. Так, за последнюю неделю число зараженных снизилось на 7%, госпитализированных — на 6%, первую дозу вакцины получили уже более 5,8 млн жителей столицы. В городе вакцинированы не менее 80% работников сфер здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, социальной и некоторых других отраслей экономики, сообщает «Газета.Ru».

13 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что гражданам, по которым в базах данных есть информация о наличии положительного ПЦР-теста с 1 января 2021 года и имеющим антитела, будут выдаваться сертификаты о перенесенном заболевании на год. Тем, кто имеет антитела, но результаты ПЦР-теста у них отсутствуют, будут выдавать сертификат на полгода. Кроме того, вице-премьер заявила, что россияне, привитые иностранными вакцинами, смогут получить COVID-сертификат после сдачи анализа на антитела. Получить сертификат, сдав такой анализ, смогут и россияне, которые привились вакциной «Спутник V» за рубежом.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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