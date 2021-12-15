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Пожар на газопроводе в Ставропольском крае локализован

Возгорание произошло на газопроводе в районе Черкесска, оно локализовано
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Возгорание на газопроводе в Ставрополе локализовано. Специалисты приступили к восстановительным работам, о чем во вторник, 14 декабря, сообщила пресс-служба «Газпром трансгаз Ставрополь».

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.

Прорыв газовой трубы с факельным возгоранием в Ставропольском крае произошел ранее в этот день. Местом ЧП стал газопровод диаметром 500 мм, расположенный между населенными пунктами Усть-Невинка и Беломечетская.

Высота пламени на месте прорыва трубопровода составила 1,5 м. По данным МЧС, из-за пожара без газа осталось 18 населенных пунктов.

Как пишет телеканал РЕН ТВ, по факту инцидента прокуратура организовала проверку. Следователи установят обстоятельства и причины возгорания.

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