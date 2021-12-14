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Юрист рассказал об ответственности владельцев детсада за ЧП с выпавшим ребенком

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Об ответственности владельца частного детского сада, где во вторник, 14 декабря, из окна выпал ребенок, рассказал юрист Дмитрий Кваша.

«Детсад надо не путать с досуговым центром, где присматривают за детьми. Основное отличие в том, что в детском центре не ведется обучение. Поэтому нельзя говорить, что такие центры размещаются нелегально на этажах выше первого. У них есть такое право. Частный детский сад — аналог обычного детсада. Он подлежит лицензированию, то есть сведения о нем должны быть представлены в администрацию, поскольку в нем ведется некое обучение детей. Детская группа по присмотру за детьми не подлежит никакому лицензированию», — пояснил эксперт.

Как отметил юрист, для организации подобного детского сада нужно лишь зарегистрировать юридическое лицо — индивидуального предпринимателя или общество с ограниченной ответственностью — и снять в аренду помещение. По его словам, находятся предприниматели, которые организовывают детские сады, прикрываясь тем, что у них центр досуга. Кваша уточнил, что такое учреждение может располагаться где угодно, каких-либо жестких ограничений не предусмотрено.

«Надо думать, как обезопасить детей от падения с высоты, от различных острых и колюще-режущих предметов. Это в принципе предусмотрено во всех детских садах, где все игрушки деревянные и не могут травмировать детей. Здесь это не соблюдается. Окна на высоких этажах должны быть зарешечены, чтобы избежать трагедии. Таким «частным детсадам» законодательно предоставляется вся свобода. Подобные детсады размещаются в квартирах более 100 кв. м. Количество размещенных детей зависит уже от жадности предпринимателя», — отметил он.

Кваша подчеркнул, что в случае ЧП ответственность лежит как на работнике, который отвечал за безопасность детей в момент инцидента, так и на собственнике детского сада.

«Пока у нас не будет достаточного количества детсадов, родители будут искать альтернативные варианты. Одним ужесточением законодательства тут не обойтись, здесь нужна грамотная социальная политика. Собственника бизнеса могут привлечь по статье о нелегальном предпринимательстве. Что же касается уголовной ответственности, то всё зависит уже от органов, которые будут это дело расследовать», — подытожил юрист.

Во вторник на юге Москвы ребенок выпал из окна третьего этажа жилого дома на Донбасской улице. Детский сад, по предварительным данным, был нелегальным. Ребенок находится в больнице. Проверку по факту его падения проводит следствие.

Как заявила «Известиям» жительница дома, где расположен детсад, пострадавший ребенок сказал прохожему, что его сбросили с крыши.

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