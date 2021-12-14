Геотермальную энергетику решили развивать на Камчатке

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минэнерго проанализировать применение в Камчатском крае разных видов генерации, в том числе геотермальных. По его словам, одна из ключевых проблем в регионе — обеспечение теплом и электроэнергией по доступным ценам, передает «Нефть и капитал».

«За счет постепенного уменьшения продаваемых объемов газа Петропавловск-Камчатский переходит на мазут… В целом с точки зрения экологии это точно не самый правильный и наилучший путь. Есть ряд проектов, ряд предложений, в том числе связанных с использованием геотермальных источников, сжиженного природного газа», — цитирует вице-премьера пресс-служба Минвостокразвития.

Совместно с «Зарубежнефтью» и правительством края Минэнерго должно будет представить предложения по развитию геотермальной энергетики на Камчатке.

Как сообщалось 6 сентября, внешнеторговая палата Германии предлагает Камчатскому краю безвозмездную помощь в создании «зеленой» экономики. Детали проекта обсуждались на площадке Восточного экономического форума. Состоялась встреча с участием вице-премьера Камчатского края Юлии Морозовой, президента Торгово-промышленной палаты Камчатки Дмитрия Коростелева и представителей Внешнеторговой палаты Германии. По словам Морозовой, зарубежные коллеги предложили помочь в том числе в выстраивании системы «зеленой» экономики, внедрении «зеленых» технологий в различные отрасли, организации комплексной переработки отходов, установке очистных сооружений и сборе мусора.