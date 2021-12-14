Прямой эфир
Общество
Пламя на газопроводе в Ставрополье достигло высоты 1,5 м
Общество
Комитет Госдумы одобрил проект о QR-кодах в общественных местах
Общество
Стоимость разовой поездки на городском транспорте в Москве вырастет на 1 рубль
Мир
Цена газа в Европе превысила $1500 за 1 тыс. куб. м
Происшествия
Пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на юге Москвы
Спорт
Боксер Вильданов порвал канаты на ринге перед боем с Щербаковым
Общество
Голикова анонсировала испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19
Мир
Представитель РФ в ООН оценил резолюцию Украины по милитаризации Крыма
Мир
В ВОЗ заявили об обнаружении штамма «Омикрон» в 77 странах
Общество
Блогер Нифедов несколько раз менял показания по делу Юрия Хованского

Геотермальную энергетику решили развивать на Камчатке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минэнерго проанализировать применение в Камчатском крае разных видов генерации, в том числе геотермальных. По его словам, одна из ключевых проблем в регионе — обеспечение теплом и электроэнергией по доступным ценам, передает «Нефть и капитал».

«За счет постепенного уменьшения продаваемых объемов газа Петропавловск-Камчатский переходит на мазут… В целом с точки зрения экологии это точно не самый правильный и наилучший путь. Есть ряд проектов, ряд предложений, в том числе связанных с использованием геотермальных источников, сжиженного природного газа», — цитирует вице-премьера пресс-служба Минвостокразвития.

Совместно с «Зарубежнефтью» и правительством края Минэнерго должно будет представить предложения по развитию геотермальной энергетики на Камчатке.

Как сообщалось 6 сентября, внешнеторговая палата Германии предлагает Камчатскому краю безвозмездную помощь в создании «зеленой» экономики. Детали проекта обсуждались на площадке Восточного экономического форума. Состоялась встреча с участием вице-премьера Камчатского края Юлии Морозовой, президента Торгово-промышленной палаты Камчатки Дмитрия Коростелева и представителей Внешнеторговой палаты Германии. По словам Морозовой, зарубежные коллеги предложили помочь в том числе в выстраивании системы «зеленой» экономики, внедрении «зеленых» технологий в различные отрасли, организации комплексной переработки отходов, установке очистных сооружений и сборе мусора.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021