Деревянную церковь ХIХ века отреставрировали в якутском селе Кердем

В селе Кердем Хангаласского района Якутии завершили реставрацию деревянной Николаевской церкви ХIХ века, информирует пресс-служба главы и правительства региона.

Работы велись в рамках федеральной программы «Развитие культуры и туризма» к столетию ЯАССР, а также по проекту «Сохраним памятники», который в 2019 году инициировал глава республики Айсен Николаев. В частности, обновлено покрытие куполов, вместо металлических крестов установили кованые. Для доступа в храм маломобильной группы населения установлен вертикальный подъемник, забетонированы проезды и площадки, передает ИА SakhaNews.

Николаевская церковь построена в 1892 году, сейчас здание сходит в состав историко-этнографического музейного комплекса «Сатал».