Вучич выразил надежду получить новые поставки газа из РФ по сниженным ценам

Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что в скором времени страна договорится с Россией о дополнительных поставках газа по сниженным ценам. Об этом глава государства заявил во вторник, 14 декабря, в ходе открытого заседания правительства республики.

«У нас серьезные проблемы со снабжением газом, у нас есть цена в $270, как обещал президент [России Владимир] Путин, в соответствии объемами, которые мы тратили в прошлом году. Между тем дополнительные объемы газа, когда они есть, мы можем закупать только на TTF. И сейчас, когда нам нужно дополнительных 6 млн куб. м газа в день, мы это можем купить только на бирже по самым высоким возможным ценам, и это для нас катастрофа», — заявил Вучич, выступление которого транслировал местный телеканал PTB.

Вучич выразил надежду, что Москва пойдет навстречу Белграду после переговоров с президентом России и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

10 декабря Вучич сообщил, что Сербия остро нуждается в дополнительных объемах газа и ведет переговоры о его покупке в России. По его словам, на год есть дополнительные объемы газа в 2 млрд куб. м, на пять месяцев это 920 млн куб. м по цене $270 за 1 куб. м. Но стране требуется больше газа, а его нет, даже при желании купить, посетовал глава Сербии.

В тот же день независимый энергетический эксперт Валдис Плявиньш заявил «Известиям», что «Газпрому» по силам нарастить поставки природного газа в Сербию в краткосрочной перспективе, поэтому поездка главы «Сербиягаза» Душана Боятовича на переговоры в Россию вполне может увенчаться успехом. Плявиньш связал заявления Вучича с желанием «обезопасить энергетику страны на случай очень холодной зимы».