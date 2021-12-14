Дроны для экологического мониторинга запустили вблизи Байкала

Для мониторинга экологической ситуации на Восточно-Сибирской железной дороге впервые использовали два дрона, их основная задача — наблюдение состояния атмосферного воздуха и окружающей среды. Летательные аппараты задействованы на участках БАМа и Транссиба, расположенные в границах Байкальской природной территории.

Установленные на беспилотниках модули позволяют с высоты определить точные координаты любых наземных объектов, обнаружить протечку воды, возгорание, разлив топлива или свалку у железнодорожных путей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВСЖД. Помимо этого, на дронах установлены тепловизионные камеры, которые автоматически фиксируют вредные выбросы с указанием точной локации, даты и времени.

Ранее на Ставрополье возобновили практику применения беспилотников для мониторинга ситуации на дорогах. Аппарат может регистрировать пока только один вид нарушения — выезд на встречную полосу с пересечением сплошной полосы разметки. Беспилотник весит около 6,5 кг и может работать в автономном режиме более двух часов. Если устройство засечет нарушителя, он передает сигнал ближайшему патрулю ДПС, который примет меры к поимке нарушителя.