Соседка детсада в Москве рассказала о словах ребенка после падения

Выпавший из окна частного детского сада на юге Москвы ребенок сказал прохожему, что его сбросили с крыши. Об этом «Известиям» 14 декабря заявила жительница дома, где расположен детсад.

«Выглянула в окно. Подбежал мужчина, он спросил ребенка, что случилось, тот сказал, что его сбросили с крыши. Мужчина начал звонить в полицию или «скорую», я не поняла. Он начал называть не тот адрес, я позвонила в «скорую». Через пять минут приехала «скорая», — сообщила она.

Женщина отметила, что медики завернули ребенка в одеяло и повезли в больницу.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что ребенок выпал из окна третьего этажа жилого дома на улице Донбасская. Детский сад, по предварительным данным, был нелегальным. Ребенок находится в больнице. Проверку по факту его падения проводит следствие.