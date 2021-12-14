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Участники турнира «Буря на Волге» провели открытую тренировку

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Участники турнира по боксу «Буря на Волге» во вторник, 14 декабря, провели открытую тренировку. В ней приняли участие атлеты из разных уголков страны и мира.

В тренировке приняли участие спортсмены главного боя турнира Максим Щербаков и Денис Вильданов, который решил похудеть, чтобы набрать скорость.

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В ринге бойцовского вечера будет еще одно зрелищное сражение — тяжеловес Тимур Слащинин против Тайсона Дижона. Два амбициозных боксера стараются раньше времени не сближаться на расстоянии удара и провели тренировку в разных концах спортзала. Они изучили стиль и технику друг друга.

В рамках турнира боксер Эдгар Гукасян постарается вернуть пояс чемпиона «WBA Азия» в Россию. Последний год этот титул находится в Аргентине у Рикардо Вийяльбы.

По словам Рикардо, секрет подготовки — заниматься ежедневно и соблюдать дисциплину.

Ранее во вторник боксер Денис Вильданов во время тренировки перед боем с Максимом Щербаковым случайно порвал канаты на ринге. Это случилось во время открытого занятия в Самаре, где и пройдет турнир «Буря на Волге».

5 декабря Щербаков заявил, что намерен «взломать» Вильданова. По словам спортсмена, любой танк можно «взломать» за счет скорости, выносливости, перемещений и смелости. При этом боец обратил внимание на то, что оппоненты бегают от Вильданова все раунды.

Вечер профессионального бокса пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта». Мероприятие будет транслировать телеканал РЕН ТВ.

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