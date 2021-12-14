Президент Путин выступил против введения ограничений на транспорте под Новый год

Президент России Владимир Путин выступил против введения системы QR-кодов на транспорте под Новый год. Свое мнение российский лидер высказал 14 декабря во время совещания с членами правительства.

«Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей», — сказал Путин.

Таким образом президент страны прокомментировал доклад секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и министра транспорта РФ Виталия Савельева — они объявили о решении снять такой законопроект с рассмотрения. Турчак и Савельев отметили, что законопроект вызывает много вопросов у граждан. Так, россияне интересуются, как быть в ситуациях, когда возникает срочная необходимость куда-либо поехать, а QR-кода нет.

Также на совещании вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, как подобные ограничения вводятся в других странах. Она подчеркнула, что указанные меры, как правило, внедряются временно на период роста заболеваемости коронавирусом.

Днем ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о снятии с рассмотрения проекта о QR-кодах на транспорте, сообщает «Газета.Ru». По его словам, это стало результатом «диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Первый законопроект планирует рассмотреть в Госдуме 16 декабря. 14 декабря комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал его к принятию в первом чтении.

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