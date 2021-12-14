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Школьница рассказала об исполненной в рамках «Елки желаний» мечте

Школьница из Ставрополья об исполненной Путиным мечте: Хочется увидеть балет вживую
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Школьница Татьяна Троценко из города Изобильный Ставропольского края, мечту которой исполнил президент России Владимир Путин, рассказала 14 декабря, почему хотела посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре.

Девочка призналась, что любит смотреть спектакли по телевизору. При этом она всегда мечтала насладиться представлением вживую, в полной мере прочувствовав атмосферу театра.

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«Хочется зарядиться ощущением атмосферы театра. Хочется побывать, получить удовольствие, посидев и посмотрев балет», — сказала 13-летняя школьница.

Она отметила, что сама увлекается танцами и любит слушать классическую музыку. Вместе с тем девочка мечтает связать жизнь с медицинский сферой: планирует поступить в университет в Санкт-Петербурге, чтобы стать нейрохирургом.

«Думала, что желание не сбудется. Потом нам сообщили, что именно наш шар выбрал президент. Я также хотела айфон, но решила все-таки выбрать балет», — добавила Троценко.

Российский лидер исполнил мечту школьницы в рамках в рамках акции «Елка желаний» после того, как снял с новогоднего дерева шарик с желанием девочки. Татьяна — старший ребенок в многодетной семье. Сейчас она находится в Санкт-Петербурге, где проходит лечение от тяжелого заболевания.

В благотворительной акции также приняла участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая сняла с елки игрушки с желаниями двух детей. Так, Матвиенко исполнит мечту семилетней Софьи М., которая захотела получить на Новый год конструктор, а также 13-летнего Максима А., мечтающего побывать на месте машиниста электропоезда.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала в России 15 ноября. Заявки начали принимать в полночь, а уже к середине дня их количество составило более 2 тыс., что является абсолютным рекордом за все годы проекта.

«Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

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