Парк имени Лазо во Владивостоке обустроят по итогам опроса горожан

Жителям Владивостока предоставили возможность высказать мнения и пожелания по поводу развития рекреационной территории в районе станции Санаторная, а именно — муниципального парка имени Сергея Лазо. Опрос поможет мэрии принять решение о создании дополнительных локаций.

Благоустройство этой территории проведут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Дирекция общественных пространств предлагает поделиться идеями насчет преображения парковых локаций. Анкетирование поможет проанализировать запросы горожан, выявить особенности территории и составить коллективный портрет завсегдатаев парка, что важно для принятия решений о будущих площадках, мероприятиях и формировании предложений для малого бизнеса, передает Vostokmedia. Участники опроса смогут приложить к своим комментариям фотографии.

Ранее во Владивостоке около Нагорного парка обустроили пешеходные зоны и места для парковки автомобилей. Здесь организовано четырехполосное движение, пятая полоса — для общественного транспорта. Около подпорной стены установят еще два остановочных павильона. В следующем году продолжатся работы по озеленению прилегающей к парку территории. Там планируется высадить деревья и кустарники. Второй этап благоустройства завершат в августе 2022 года.