В Москве в 2022 году в четырех парковых зонах проведут восстановительные мероприятия

В 2022 году в Москве запланированы работы по восстановлению четырех крупных парковых и озелененных территорий, в их числе «Битцевский лес», «Покровское-Стрешнево», «Кусково» и два участка будущего «Парка Яуза». Об этом 14 декабря рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Сергей Мельников.

«Главной задачей запланированных работ является сохранение существующей экосистемы территорий, а также реабилитация и восстановление необходимых участков и водных объектов. Работы будут проводиться с максимально бережным отношением к сложившейся природной составляющей», — рассказал он.

Проекты по реабилитации указанных территорий были поддержаны гражданами на платформе «Активный гражданин».

Основное стратегическое решение по природно-историческому парку «Битцевский лес» — это сохранение заповедной части территории. На периферии «Битцевского леса» предлагается создать экологическое кольцо рекреационных зон.

«Внутри предлагается только обновление и ремонт уже существующих детских, спортивных площадок и мест тихого отдыха, то есть территорий, которые уже сейчас ежедневно активно используются горожанами. Прокладка маршрутов будет осуществляться по основным существующим путям движения в парке», — добавил Мельников.

Основная центральная часть «Покровское-Стрешнево» останется естественной заповедной зоной, а активные виды отдыха будут сконцентрированы на территориях, прилегающих к жилым районам и транспортным магистралям.

Территория вокруг храма и усадьба Покровское-Глебово — основные точки притяжения для посещения юго-западной части парка. Планировка территории усадьбы будет воссоздана по историческим чертежам — с регулярным садом, прогулочными аллеями и спуском к воде. Концепция благоустройства парка также предполагает сохранение дорожно-тропиночной сети, развитие инфраструктуры, обновление детских и спортивных площадок, а также организацию мест отдыха около воды.

В 2022 году будет продолжен многолетний проект создания «Парка Яуза». Благоустроены будут участки вдоль Северодвинской улицы и от Широкой до Енисейской улицы. Эти территории расположены в границах трех районов: Северное Медведково, Лосиноостровский и Бабушкинский.

«В парке создадут беговые и велосипедные маршруты, а в пойме реки проложат экотропу. Между берегами сделают дополнительные мостики, а посидеть у воды можно будет на удобных деревянных пирсах. В планах — обустроить общественную площадь с амфитеатром и кафетерием», — отметил заместитель руководителя департамента капитального ремонта города.

В «Кусково» предусмотрена очистка территории от сухих и аварийных деревьев, а также дополнительная высадка деревьев, кустарников и цветников. В ходе работ планируется восстановить объекты историко-культурного значения.

Во всех парках при проведении работ будут использоваться экологичные материалы: гранотсев, дерево, щебень, мульча. В рамках восстановления природных территорий предусмотрено дополнительное озеленение: высадка деревьев и кустарников, породный состав которых соответствует произрастающим в настоящее время здесь растениям.