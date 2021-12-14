Тело 60-летнего мужчины найдено в здании МХАТ имени Горького

Мужчина умер во МХАТ имени Горького в Москве. Об этом 14 декабря сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что тело 60-летнего мужчина было найдено в здании театра на Тверском бульваре. По предварительным данным, умерший — Александр К., работник МХАТа по пожарной безопасности.

Причины происшествия устанавливаются.

В апреле прошлого года в Москве на складе Большого театра было обнаружено тело с признаками насильственной смерти. Сообщалось, что между двумя рабочими, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт, в ходе которого один ударил ножом другого.