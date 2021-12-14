Суд арестовал обвиняемых в убийстве экс-оператора студии «Мосфильм» подростков

Суд отправил под арест двоих подростков, обвиняемых в убийстве бывшего оператора киностудии «Мосфильм» в подмосковном городе Долгопрудный. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области судом арестованы несовершеннолетние, обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемые совершили нападение на 40-летнего мужчину 12 декабря на спортивной площадке, расположенной по улице Восточной. Один из подозреваемых повалил мужчину на землю, после чего второй нанес потерпевшему удары ножом в голову, передает агентство городских новостей «Москва». Обвиняемые скрылись с места преступления. Тело погибшего обнаружил прохожий.

Сотрудники следственных органов установили причастность двоих молодых людей к совершенному преступлению и задержали их.

При этом друзья 17-летнего подростка из Долгопрудного, подозреваемого в убийстве, рассказали в беседе с «КП-Москва», что не верят в его причастность к жестокой расправе.

Подруга одного из задержанных охарактеризовала юношу как доброго и совсем не конфликтного, при этом отметила, что он даже никогда не дрался. Другой товарищ подозреваемого предположил, что погибший мужчина мог и сам спровоцировать конфликт, пишет Life.Ru.

Накануне в Московской области были задержаны двое подростков, подозреваемых в убийстве бывшего оператора киностудии «Мосфильм». Сообщалось, что в убийстве подозреваются трое подростков — двое молодых людей 16 и 17 лет, а также 16-летняя девушка.