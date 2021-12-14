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Суд арестовал обвиняемых в убийстве экс-оператора студии «Мосфильм» подростков

Суд арестовал подростков, обвиняемых в убийстве экс-оператора студии «Мосфильм»
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Суд отправил под арест двоих подростков, обвиняемых в убийстве бывшего оператора киностудии «Мосфильм» в подмосковном городе Долгопрудный. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

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«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области судом арестованы несовершеннолетние, обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемые совершили нападение на 40-летнего мужчину 12 декабря на спортивной площадке, расположенной по улице Восточной. Один из подозреваемых повалил мужчину на землю, после чего второй нанес потерпевшему удары ножом в голову, передает агентство городских новостей «Москва». Обвиняемые скрылись с места преступления. Тело погибшего обнаружил прохожий.

Сотрудники следственных органов установили причастность двоих молодых людей к совершенному преступлению и задержали их.

При этом друзья 17-летнего подростка из Долгопрудного, подозреваемого в убийстве, рассказали в беседе с «КП-Москва», что не верят в его причастность к жестокой расправе.

Подруга одного из задержанных охарактеризовала юношу как доброго и совсем не конфликтного, при этом отметила, что он даже никогда не дрался. Другой товарищ подозреваемого предположил, что погибший мужчина мог и сам спровоцировать конфликт, пишет Life.Ru.

Накануне в Московской области были задержаны двое подростков, подозреваемых в убийстве бывшего оператора киностудии «Мосфильм». Сообщалось, что в убийстве подозреваются трое подростков — двое молодых людей 16 и 17 лет, а также 16-летняя девушка.

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